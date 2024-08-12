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Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay yaratan ifadeler! ''Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk attığında..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.08.2024 18:47
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Lille maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Okan Buruk'u hedef alan Portekizli çalıştırıcı, iki takım arasında ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray kulübünü ve Okan Buruk'u hedef alan cümleler kuran Mourinho'nun sözleri kısa süre içinde gündeme oturdu.

"G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ KART GÖRMÜYOR AMA BEN..."

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"Emin olduğum tek şey; Galatasaray Teknik Direktörü 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor ancak ben 1 metre girdiğimde görüyorum."

"G.SARAYLI FUTBOLCU YUMRUK ATIP KART GÖRMEYEBİLİYOR"

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"Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim."

"LILLE BAŞKANININ NE DEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM"

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"Lille başkanının ne dediğini umursamıyorum, adını bile bilmiyorum. Meunier tecrübeli bir oyuncu söylediklerine saygı duyuyorum söylediklerine ama benim için ne söylediği önemli değil."

"BENİ ELEŞTİRİRSENİZ ÜNLÜ OLURSUNUZ"

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"Portekiz'de 'Meyve veren ağaç taşlanır' denir. Çok kupanız olduğunda eleştirilmeniz normal. Gazeteciler için de aynı şey geçerli, beni eleştirirseniz ünlü olursunuz."

"FERDİ'NİN KALMASINI İSTİYORUM AMA..."

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"Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır."

"6 RAKAMI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

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"Eğer 7 gol atıyorsak, 6 gol yemek bana uyar. Ancak gol atamıyorsak ve gol de yemiyorsak eleniriz. Sayılarla ilgili bir pragmatizm ortaya çıkıyor. Sakin olmalıyız, maçın keyfini çıkarmalıyız. Yarın bütün stadyum arkamızda olacak."

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Okan Buruk José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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