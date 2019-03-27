Jose Mourinho Lyon ve Monaco'yu gözüne kestirdi

Manchester United serüveni kötü sona eren Jose Mourinho'nun yeni durağı belirlendi.

Yeni adresi belli oldu

Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'in haberine göre; Portekizli teknik adamın gözüne kestirdiği yeni adres ilk akla gelen kulüp yani Paris Saint Germain değil...

Habere göre Mourinho Lyon ve Monaco'yu bir sonraki tercihi olarak belirledi.

Aralık ayından bu yana kulüpsüz olan Mourinho'nun Fransa 1. Lig ekiplerinden birinin başına geçmek istediği ifade edilirken bu kulüplerin Lyon ve Monaco olduğu vurgulandı.