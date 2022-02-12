Jose Mourinho'nun prensiydi sezon sonunda bedavaya geliyor! Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer

Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimler beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Aynı şekilde taraftarın golcü hasreti devam ediyor. Mergim Berisha da Serdar Dursun da gol sorununa çare olamadı. Fenerbahçe taraftarı sezon sonunda golcü bir 9 numara transferi istiyor.

MESUT ÖZİL'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI SEZON SONU BEDAVAYA GELİYOR!

Mesut Özil'in Real Madrid döneminde birlikte oynadığı isimlerden biri olan İspanyol yıldız Jose Callejon, sezon sonunda bedava olarak Fenerbahçe forması giyebilir. 1987 doğumlu yıldız kanat oyuncusu şimdilerde Fiorentina'da forma giyiyor.

Jose Mourinho döneminde Real Madrid'in önemi isimlerinden biri olan Callejon, daha sonra Napoli'ye transfer olmuştu. Napoli takımıyla da önemli başarılara imza atan İspanyol oyuncu 2020 yılından beri Fiorentina'da oynuyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Jose Callejon'un Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Transfer gerçekleşirse sarı lacivertliler bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.



