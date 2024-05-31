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''Jose Mourinho'yu işte böyle alacağım'' Aziz Yıldırım'dan resmi açıklama geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 09:30
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. Yüksek maaşı ve tazminat maddesi soru işareti olan Portekizli çalıştırıcının ödeme yöntemi Aziz Yıldırım tarafından açıklandı.

''Jose Mourinho'yu işte böyle alacağım'' Aziz Yıldırım'dan resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan seçim çalışmasına ilişkin açıklamalar her geçen gün gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin borçlarını 2 yılda kapatacağını söyleyen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho hakkında da konuştu.

"İKİ SENEDE BANKA BORÇLARINI KAPATACAĞIM"

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"Ataşehir'de kapalı salon var. Orası 58 dönümdür ve Fenerbahçe'nindir. Bunun 20 dönümüne 2 salon yaptık. Salonlar Fenerbahçe'nin tapulu malıdır. Onun dışındaki 35 dönüm filan arazi Ülker'e aittir. Oraya Emlak Konut'la beraber inşaat yapılacak. Konut ve ofis projesi içinde 50 yataklı otel ve kolej olacaktı. Bunlar Fenerbahçe'ye verilecekti. Oradan Fenerbahçe'ye 70 milyon Euro para kalacaktı. Devletten satın aldığım Kayışdağı'ndaki 26 dönümlük araziyi yeniden değerleyeceğiz. Geçen sene 2 milyar TL teklif veren vardı, 60-70 milyon dolar. O ikisini değerlendirirsek banka borçlarını kapatırız. İki senede banka borçlarını kapatacağım. Bir dönem yöneteceğim, sonra bırakacağım"

''SPONSORLA MOURINHO'YU ALACAĞIZ''

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"Fenerbahçe'ye gelen bir antrenör değerinde. Biz, sponsorla ödeyeceğiz. O bir problem değil. Ali Koç da Mourinho ile görüşmüş. Ben de kendisine (Mourinho'ya) söyledim, hangimiz seçilirsek seçilelim, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var dedim"

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Aziz Yıldırım José Mourinho fenerbahçe
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