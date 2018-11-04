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Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Galatasaraylı futbolcu Belhanda hakkında şok bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine mücadelenin son düdüğünün ardından yaşanan kavga damgasını vurmuştu.

Fenerbahçe'de takımına beraberliği getiren golü atan Brezilyalı futbolcu Jailson, son düdüğün ardındından Soldado ile Belhanda arasında yaşanan itiş kakışa dahil olmuş ve Belhanda'ya attığı tokat ekranlara yansımıştı.

Sarı lacivertli takımın Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza olaylarla ilgili Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attığı gollerin sevinçlerini paylaşarak, "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun süredir hak ediyordu." ifadelerine yer verdi

Belhanda'ya tokat atan Jailson, maçın ardından kırmızı kart görmüştü. (SPORX)

İşte o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
josef de souza Galatasaray belhanda Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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