Josef de Souza'dan Belhanda'ya ağır sözler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine mücadelenin son düdüğünün ardından yaşanan kavga damgasını vurmuştu.
Fenerbahçe'de takımına beraberliği getiren golü atan Brezilyalı futbolcu Jailson, son düdüğün ardındından Soldado ile Belhanda arasında yaşanan itiş kakışa dahil olmuş ve Belhanda'ya attığı tokat ekranlara yansımıştı.
Sarı lacivertli takımın Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza olaylarla ilgili Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Josef de Souza, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attığı gollerin sevinçlerini paylaşarak, "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun süredir hak ediyordu." ifadelerine yer verdi
Belhanda'ya tokat atan Jailson, maçın ardından kırmızı kart görmüştü. (SPORX)
İşte o paylaşım:
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