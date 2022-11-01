Juan Mata'dan 'Atam' açıklaması!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da bugünkü antrenman öncesinde İspanyol futbolcu Juan Mata basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Artık kulübü ve İstanbul’u tanıdığını söyleyen Mata, "Beni çok iyi karşıladılar, bu yüzden de çok mutluyum. Şehre bayılıyorum. Bir sürü taraftar ile karşılaştım, harika bir ortam. İlk golümü de attığım için, kazanmamız gereken bir maçta attığım için çok mutluyum. Bir sonraki maça hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Çalışmaları gereken bir konu olduğunu söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Goller atmış ve gol fırsatları yapmış bir oyuncu grubumuz var. Bizim fırsat yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Goller gelecektir, özellikle Beşiktaş karşısında oynayacağımız maçta" şeklinde konuştu.

"ÜÇ BÜYÜKLER DIŞINDA DA ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA DİREKT GÖZE ÇARPAN TAKIMLAR VAR"

Ligdeki rakiplerin sorulması üzerine ise İspanyol futbolcu, "Üç büyükler dışında da şampiyonluk yarışında direkt göze çarpan takımlar var, özellikle iki takım var. Şu anda liderliğe yakın olan takımlar, şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Bizim de yapmak istediğimiz bu, üst üste maçlar kazanmak. Özellikle aradan önceki 2 maçı kazanıp, aradan sonra da enerjimiz yüksek bir şekilde geri dönüp kazanmaya devam edelim istiyoruz. Hem biz hem de rakip takımlar, ligin seviyesini yükseltecek üst seviyede oyuncular getirdiler, bu da hissediliyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY’A GELMEKTEKİ AMACIM KAZANMAKTI, O YÜZDEN BURAYI SEÇTİM"

Kariyerinde hiç lig şampiyonluğu olmamasının hatırlatılması ve Galatasaray’ın şampiyonluk hedefinin sorulmasının ardından deneyimli futbolcu, "Bu kulübün en büyük amacı, Türkiye’nin en büyük kulübü olmasından dolayı, yarıştığı her kulvarda şampiyon olmayı hedeflemesi. Benim de buraya gelmekteki amacım kazanmaktı, o yüzden burayı seçtim. Lig maçında kazanma şansı yakaladık, bizim stadımızda bulundum, orada bulunduğum sırada da şampiyonluğun bu statta ne kadar büyük bir coşkuyla kutlanabileceğini düşündüm" açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH BENİM ÜLKEM İSPANYA KAZANIR"

FIFA Dünya Kupası ile ilgili de görüşlerini aktaran yıldız futbolcu, "Her zaman favori gelenler takımlar oluyor, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda. Buralarda favori takımlar olduğu gibi sürprizler de oluyor. Brezilya, Arjantin, Fransa, Portekiz ve İspanya gibi takımlar kazanma ihtimali yüksek takımlar. İnşallah benim ülkem İspanya kazanır tabii ki" dedi.

"HAMZA ÇOK YÜKSEK POTANSİYELİ OLAN VE ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Genç futbolcu Hamza Akman’ın yüksek potansiyeli olan ve çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyen Juan Mata, "Topla çok kaliteli bir oyuncu, ayağında topla iyi gözüken bir oyuncu. Umarım Galatasaray’da güzel bir kariyeri olur. Birçok yetenekli oyuncu gördüm. Bunlardan bir diğeri de Baran mesela. Galatasaray’ın altyapısında yetenekler olduğunu gördüm. Umarım bu şekilde devam ederler" cümlelerine yer verdi.

"TÜRK TOPLUMUYLA BÖYLE BİR BAĞLANTI KURMAMA SEBEP OLDU"

İsminin tersten yazılışının ’ATAM’ olmasıyla alakalı da İspanyol futbolcu, "Bana arkadaşım da söylemişti, sosyal medyadan da söylüyorlardı. Bu isim oyununu yaparak da beni ne kadar sevdiklerini gösterdiler. Benim için çok güzel bir rastlantı oldu. Türk toplumuyla böyle bir bağlantı kurmama sebep oldu" şeklinde konuştu.

Olimpiyat Stadı’ndaki Fatih Karagümrük maçında takımı yalnız bırakmayan taraftarlardan dolayı kendilerini evlerinde oynuyormuş gibi hissettiklerini belirten Juan Mata, "Biz kendimizi evimizde oynuyormuş gibi hissettik, deplasman olduğu halde. O yüzden golü onlara hediye etmek istedik. Çok büyük kulüplerde oynadım ama buranın çok özel bir taraftarı var. Onlara güzel bir şeyler yapalım istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hocanın oynatmaya çalıştığı oyun, benim de şimdiye kadar oynadığım futbola benziyor"

Teknik Direktör Okan Buruk’la ilişkisinden de bahseden 34 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten akıcı bir iletişimimiz var onunla. Benim futbolumu oynamam ve genç arkadaşlara deneyimimi aktarmam gerekiyor. Bizim takımımıza uygun bir şekilde, topa sahip olarak oyunu kontrol altına tutmayı hedefliyoruz. Hocanın oynatmaya çalıştığı oyun, benim de şimdiye kadar oynadığım futbola benziyor, aynı şekilde devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

