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Judo Gençler Türkiye Finali, Afyonkarahisar'da başladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Müsabakalara 50 ilden 232 sporcu katılıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Judo Gençler Türkiye Finali, Afyonkarahisar'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği organizasyona, 50 ilden 232 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Judo Gençler Türkiye Finali'nin iki gün boyunca Afyonkarahisar'da devam edeceğini söyledi.

Finallerin kız ve erkekler kategorilerinde 16 sıklette yapıldığını aktaran Bilici, "Şampiyonaya, 50 ilden 232 sporcumuz katılıyor. Müsabakalara katılan gençlerimiz önce kendi illerinde, daha sonra da yarı finallerde mücadele etti. Oradaki yarışlarda kendilerini ispat ederek buradaki final yarışlarına geldiler. İki gün boyunca da şampiyonları burada belirleyeceğiz." diye konuştu.

Finallerde yarışan sporcuların, aldıkları derecelerle gelecekte kendilerine milli takımda yer bulacağını vurgulayan Bilici, şunları kaydetti:

"2024 yılının kemik kadroları bu gruplardan çıkacak. 2019 yılı Türkiye Judo Federasyonunun iyi bir madalya senesi oldu. Özellikle ümitler ve gençler kategorisinde dünya ve Avrupa klasmanında çok değerli sporcular yetişti ve madalyalar kazandık. Avrupa şampiyonu olan takımımız var. Dünyada derece alan sporcularımız var. Şu anda olimpiyatlarda yarışacak büyük takımımızın kota müsabakaları yapılıyor. İnşallah, 7-8 sıklette olimpiyatlara gitmeyi düşünüyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olimpiyat madalyası almak istiyoruz. Buradaki gençlerimizin de bu yaş grubundaki diğer sporcularımızla inşallah ülkemizi yurt dışındaki müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyoruz."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Derici ise Judo Gençler Türkiye Finali müsabakalarını Afyonkarahisar'da yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Judo Türkiye Judo Federasyonu Türkiye Şampiyonası

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