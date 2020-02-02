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Judocular ödüllerini Başkan Fevzi Kılıç’tan aldı

SAKARYA HABERLERİ  | 02.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Judo turnuvasında dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim etti.Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Judo İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Şehitleri adına ülkenin çeşitli illerinden sporcuların katılımıyla Çaybaşı Yeniköy Judo kursunda düzenlenen Judo turnuvasına katıldı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Judo turnuvasında dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim etti.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Judo İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Şehitleri adına ülkenin çeşitli illerinden sporcuların katılımıyla Çaybaşı Yeniköy Judo kursunda düzenlenen Judo turnuvasına katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği program da selamlama konuşması yapan Başkan Fevzi Kılıç, ülkenin çeşitli illerinden gelen sporcuları ağırlamaktan dolayı memniyet duyduklarını ifade etti.
Başkan Kılıç sözlerinin devamında, "Bugün burada siz değerli sporcu kardeşlerim ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Başta bu güzel organizazyonu düzenleyen heyete teşekkür ediyor tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Turnuvanın kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde geçeceğine de gönülden inaniyorum. Rabbim sakatlık vermesin inşallah" dedi.
Konuşmaların ve müsabakaların ardından Başkan Kılıç’a desteklerinden dolayı organizasyon komitesi tarafından plaket taktim edildi. Program, Başkan Kılıç’ın ve Kaymakam Salih Karabulut’un dereceye giren sporculara ödüllerini takdimi ile son buldu.

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