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  4. Jüri "Suluova’da yaşam" konulu fotoğraf yarışması için toplandı

Jüri "Suluova’da yaşam" konulu fotoğraf yarışması için toplandı

AMASYA HABERLERİ  | 20.12.2020 12:23 | Son Güncelleme

Suluova Belediyesi Türkiye genelinde ödüllü fotoğraf yarışması düzenledi.

Suluova Belediyesi Türkiye genelinde ödüllü fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmaya 30 farklı ilden 104 katılımcı 346 fotoğraf ile katıldı.
Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri "Suluova’da yaşam" konulu fotoğraf yarışmasına 30 farklı ilden 104 katılımcının 346 fotoğraf ile katıldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Jüri üyelerimiz ile video konferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı düzenledik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmada birbirinden başarılı fotoğraf arasından en iyilerini seçmekte bir hayli zorlandık" ifadelerini kullandı.
Tarım, hayvancılık ve sanayi ile ön plana çıkan ilçenin her biri birbirinden kıymetli yer altı zenginliklerini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini bu yarışma ile tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Üçok, "Fotoğraf sanatına ve ilçemizin tanıtımına büyük katkıda bulunan bu yarışmamızı kıymetli jüri üyelerimiz ile birlikte video konferans toplantısında bir araya gelerek değerlendirdik. Kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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