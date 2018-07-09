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Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Selena Gomez ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkla konuşulan Justin Bieber, kendisinden hiç beklenmeyecek bir karar verdi. Justin seksi model Hailey Baldwin'e evlilik teklifinde bulundu

Justin Bieber ile Hailey Baldwin nişanlandı!

Bir süredir top model Hailey Baldwin ile birlikteolan Bieber, ünlü modele evlenme teklif etti ve karşılığında "evet" yanıtını aldı. Bieber ve Baldwin, nişan yüzüklerini taktı. İki genç yıldızın nişanlanması hayranları arasında da heyecan yarattı.

İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre Bieber ile Baldwin Bahamalar'da bir tatil köyündeydi. Sevgilisini bir restorana götüren Bieber, görüntü alınmasını engellemek için restoran çalışanlarının telefonlarını ortadan kaldırmalarını istedi. Daha sonra da Baldwin'e evlenme teklif etti.

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Justin Bieber ile Hailey Baldwin daha önce kısa bir süre birlikte olup yollarını ayırmıştı.

Bieber, Selena Gomez ile de uzun süre bir dargın bir barışık ilişki yaşamıştı. Nişan haberinin duyulmasının ardından Bieber'ın bazı hayranları sosyal medya hesaplarında "Justin'in nişanlandığını duyunca bir onun için bir de kendim için üzüldüm" ya da "Yazık oldu Selena'ya" yorumları yaptı.

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