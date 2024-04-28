Justin Bieber'ın ağlarken yaptığı paylaşımlar endişelendirdi! Korkutan iddia

Justin Bieber pazar günü gözyaşları içinde bir dizi selfie paylaşarak daha duygusal bir yönünü paylaştı.

30 yaşındaki şarkıcı, hafta sonu boyunca birçok kez Instagram'a girerek birkaç farklı fotoğraf paylaşınca hayranlarını endişelendirdi.

30 yaşındaki şarkıcı, son medya paylaşımları sonrasında iddialara göre "şiddetli iniş ve çıkışlar" yaşıyor.

Lyme hastalığı, depresyon ve öfke kontrolü ile boğuşan Justin, daha önce sık sık alkol aldığını ve dibe vurduğu anlarda "oldukça ağır uyuşturuculara" bağımlı olduğunu kabul etmişti.

İçeriden bir kaynak ayrıca Coachella'nın şarkıcı için gerçekten de "büyük bir başarı" olduğunu ancak "hâlâ çok kırılgan olduğunu" söyledi.







