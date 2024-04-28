Yiğit Poyraz'dan Survivor itirafı! Yasmin Erbil yüzünden...

'Survivor 2021' finalisti Yiğit Poyraz, 'All Star 2024'e geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. İddialı isimlerden olan Poyraz'ın elenmesi herkesi şaşırtmıştı.

Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Poyraz hemen sevgilisine kavuşmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte konuşan eski yarışmacı itirafıyla şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda yurda dönen Yiğit Poyraz, Survivor All Star ile ilgili, MuhabirOnline'a açıklama yaptı.

Yiğit Poyraz “Bu sene beklentilerin biraz altında bir performans sergiledim. Evimi de çok özlemiştim, aynı zamanda Yasmin’i de çok özledim. Aşk biraz ağır bastı" itirafıyla şaşırttı.

Yasmin Erbil ise sevgilisinin elendiğine şaşırdığını söyleyerek "Ben finale kadar gideceğini düşünüyordum ama böyle olması gerekiyormuş" dedi.





