SPOR
  4. Juve’nin efsanesi Nedved, Merih Demiral’ı övdü

Juve’nin efsanesi Nedved, Merih Demiral’ı övdü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp başkan yardımcısı Pavel Nedved, milli futbolcu Merih Demiral’a övgü yağdırdı. Nedved, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" dedi.

Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti.

Nedved, yaptığı açıklamada Merih’in Juventus’ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi.

Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor."

Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Antalyaspor’da kaleci Ferhat’a sürpriz doğum günüAntalyaspor’da kaleci Ferhat’a sürpriz doğum günü
Dakar Rallisi’nde Carlos Sainz liderliğe yükseldiDakar Rallisi’nde Carlos Sainz liderliğe yükseldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya Serie A Merih Demiral nedved juventus

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Fenerbahçe'ye yeni sol bek

Fenerbahçe'ye yeni sol bek

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tam 8 gol! Adana'da gol yağmuru!

Tam 8 gol! Adana'da gol yağmuru!

Flaş! Cocu F.Bahçe'den transfer yapıyor

Flaş! Cocu F.Bahçe'den transfer yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
(Özel haber) Berna Gözbaşı: “Transferler kampa geldi, işlemler bitince açıklayacağız”

(Özel haber) Berna Gözbaşı: “Transferler kampa geldi, işlemler bitince açıklayacağız”

Minderi de pazar tezgâhını da bırakmıyor

Minderi de pazar tezgâhını da bırakmıyor

Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor

Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor

Juve’nin efsanesi Nedved, Merih Demiral’ı övdü

Juventus'tan Merih Demiral açıklaması

Antalyaspor’da kaleci Ferhat’a sürpriz doğum günü

Antalyaspor’da kaleci Ferhat’a sürpriz doğum günü

Dakar Rallisi’nde Carlos Sainz liderliğe yükseldi

Dakar Rallisi’nde Carlos Sainz liderliğe yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.