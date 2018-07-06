SPOR

Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

İTALYA HABERLERİ  | 06.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

İtalya’nın Juventus Kulübü, Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı. Torino ekibinin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, açıklamanın ülkedeki borsa faaliyetlerini düzenleyen bir devlet kurumunun isteği üzerine yapıldığı belirtildi.

Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

Juventus, Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayımladı.

Torino ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, açıklamanın ülkedeki borsa faaliyetlerini düzenleyen bir devlet kurumunun isteği üzerine yapıldığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Basında son zamanlarda yayılan haberlerle ilgili olarak CONSOB'un (İtalyan Borsa Denetleme Kurumu) isteği üzerine Juventus, transfer dönemi içerisinde çeşitli transfer fırsatlarını değerlendirdiğini ve bunların tamamlanması durumunda kanunlar çerçevesinde gerekli bildirimde bulunacağını belirtir."

Bir devlet kurumu olan ve piyasayı düzenleyen bir kurum olan CONSOB'un son dönemde Juventus ile ilgili çıkan haberlerin, borsadaki etkileri üzerine bu yönde bir açıklama talep ettiği belirtiliyor. Çünkü Juventus hisseleri son Ronaldo haberlerinin de etkisiyle borsada bir hafta içerisinde yüzde 30 değer kazandı.

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni eviİşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi
Napoli Real Betis'ten Fabian Ruiz'i transfer etti!Napoli Real Betis'ten Fabian Ruiz'i transfer etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus

En Çok Okunan Haberler

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Zimbabve Rugby Milli Takımı otellerin kötü olması nedeniyle sokakta yattı!

Zimbabve Rugby Milli Takımı otellerin kötü olması nedeniyle sokakta yattı!

PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!

PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın toplantısı düzenledi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi

Napoli Real Betis'ten Fabian Ruiz'i transfer etti!

Napoli Real Betis'ten Fabian Ruiz'i transfer etti!

Luciano Moggi: Ronaldo, Juventus için sağlık kontrolünden geçti

Luciano Moggi: Ronaldo, Juventus için sağlık kontrolünden geçti

Inter Lautaro Martinez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Inter Lautaro Martinez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.