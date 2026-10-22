Juventus - Rennes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Juventus Perşembe 19:45 Rennes

Juventus ile Rennes, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Allianz Stadyumu sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maç için karşı karşıya geliyor. Juventus, ev sahipliği yapacak ve eksik oyuncularla mücadele edecek.

Lig Durumu Juventus 8. İtalya Serie A Ligi O 7 G 3 B 2 M 2 P 11 9 Attığı Gol 8 Yediği Gol +1 Averaj Rennes 6. Fransa Ligue 1 O 7 G 4 B 1 M 2 P 13 15 Attığı Gol 14 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Juventus 9 / 8 Rennes 15 / 14 İç Saha / Deplasman Performansı J Juventus İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 5 – 4 R Rennes Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 5 – 9

Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 8. sırada.

Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Juventus M B G M B tüm kulvarlar Juventus 0-3 Lazio İtalya Serie A Ligi M

Celta Vigo 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi G

Cagliari 1-1 Juventus İtalya Serie A Ligi B

Juventus 0-1 Cremonese Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Juventus 2-0 Atalanta İtalya Serie A Ligi G Rennes M G M G G tüm kulvarlar Paris FC 4-3 Rennes Fransa Ligue 1 M

Rennes 2-1 OFI Crete UEFA Avrupa Ligi G

Rennes 4-1 Auxerre Fransa Ligue 1 G

Laval 1-0 Rennes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 M

Maç öncesi değerlendirme

Juventus, son dönemdeki formuyla dikkat çekmiyor; İtalya Serie A'da 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Avrupa Ligi'nde ise oynadıkları 2 maçı da kazanarak ilerliyorlar. Öte yandan, Rennes, ulusal ligde 7 maçta 4 galibiyet alarak daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca, Avrupa Ligi'nde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile ilerliyorlar.

Eksik Oyuncular Juventus 11 eksik Jeff Ekhator Kenan Yıldız Khephren Thuram Kamil Grabara Jeremie Boga Manuel Locatelli Arman Durmisi Francisco Conceiçao Edon Zhegrova Daniele Rugani Arkadiusz Milik Rennes 1 eksik Esteban Lepaul

Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jeremie Boga (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Arman Durmisi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Francisco Conceiçao (Sakat - Omzundan Sakat), Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Rennes kadrosunda Esteban Lepaul (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Edon Zhegrova Juventus 2 Gol 1 Asist Bremer Juventus 2 Gol 0 Asist Randal Kolo-Muani Juventus 1 Gol 1 Asist Francisco Conceiçao Juventus 1 Gol 1 Asist Esteban Lepaul Rennes 7 Gol 0 Asist Adrien Thomasson Rennes 2 Gol 2 Asist Przemyslaw Frankowski Rennes 1 Gol 1 Asist Sebastian Szymanski Rennes 1 Gol 1 Asist

Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova. Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.

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