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Juventus - Rennes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Juventus, Rennes ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Her iki takımın da son dönemdeki form durumu merak konusu. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Juventus - Rennes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Juventus
Perşembe 19:45
22.10.2026
Rennes
Stadyum: Allianz Stadyumu Yayın: tabii Spor

Juventus ile Rennes, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Allianz Stadyumu sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maç için karşı karşıya geliyor. Juventus, ev sahipliği yapacak ve eksik oyuncularla mücadele edecek.

Lig Durumu

Juventus

8. İtalya Serie A Ligi
O
7
G
3
B
2
M
2
P
11
9
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+1
Averaj

Rennes

6. Fransa Ligue 1
O
7
G
4
B
1
M
2
P
13
15
Attığı Gol
14
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Juventus 9 / 8
Rennes 15 / 14

İç Saha / Deplasman Performansı

Juventus İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
5 – 4
Rennes Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
5 – 9

Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 8. sırada.

Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Juventus M B G M B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Juventus 0-3 Lazio İtalya Serie A Ligi M
  • 15.10.2026 Celta Vigo 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Cagliari 1-1 Juventus İtalya Serie A Ligi B
  • 02.10.2026 Juventus 0-1 Cremonese Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Juventus 2-0 Atalanta İtalya Serie A Ligi G
Rennes M G M G G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Paris FC 4-3 Rennes Fransa Ligue 1 M
  • 15.10.2026 Rennes 2-1 OFI Crete UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Rennes 4-1 Auxerre Fransa Ligue 1 G
  • 02.10.2026 Laval 1-0 Rennes Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 19.09.2026 Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 M

Maç öncesi değerlendirme

Juventus, son dönemdeki formuyla dikkat çekmiyor; İtalya Serie A'da 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Avrupa Ligi'nde ise oynadıkları 2 maçı da kazanarak ilerliyorlar. Öte yandan, Rennes, ulusal ligde 7 maçta 4 galibiyet alarak daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca, Avrupa Ligi'nde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile ilerliyorlar.

Eksik Oyuncular

Juventus

11 eksik
Jeff Ekhator Sakat Adale Problemi
Kenan Yıldız Sakat Ayak Tarak Kemiğinde Kırık
Khephren Thuram Sakat Diz Sakatlığı
Kamil Grabara Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Jeremie Boga Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Manuel Locatelli Sakat Menisküs Problemi
Arman Durmisi Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Francisco Conceiçao Sakat Omzundan Sakat
Edon Zhegrova Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Daniele Rugani Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Arkadiusz Milik Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Rennes

1 eksik
Esteban Lepaul Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jeremie Boga (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Arman Durmisi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Francisco Conceiçao (Sakat - Omzundan Sakat), Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Rennes kadrosunda Esteban Lepaul (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Edon Zhegrova Edon Zhegrova Juventus 2 Gol 1 Asist
Bremer Juventus 2 Gol 0 Asist
Randal Kolo-Muani Juventus 1 Gol 1 Asist
Francisco Conceiçao Francisco Conceiçao Juventus 1 Gol 1 Asist
Esteban Lepaul Esteban Lepaul Rennes 7 Gol 0 Asist
Adrien Thomasson Adrien Thomasson Rennes 2 Gol 2 Asist
Przemyslaw Frankowski Przemyslaw Frankowski Rennes 1 Gol 1 Asist
Sebastian Szymanski Sebastian Szymanski Rennes 1 Gol 1 Asist

Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova. Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.

Sıkça Sorulan Sorular
Juventus - Rennes maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Juventus - Rennes maçı saat kaçta?

19:45

Juventus - Rennes maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Juventus - Rennes maçında hangi oyuncular eksik?

Juventus'ta 11 oyuncu eksik: Edon Zhegrova, Jeff Ekhator, Kenan Yıldız, Khephren Thuram, Kamil Grabara, Jeremie Boga, Manuel Locatelli, Arman Durmisi, Francisco Conceiçao, Daniele Rugani, Arkadiusz Milik; Rennes'te ise Esteban Lepaul eksik.

Juventus ve Rennes'in ligde kaç puanı var?

Juventus'un 11, Rennes'in ise 13 puanı bulunuyor.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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