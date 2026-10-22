Juventus - Rennes Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Juventus ile Rennes, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Allianz Stadyumu sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maç için karşı karşıya geliyor. Juventus, ev sahipliği yapacak ve eksik oyuncularla mücadele edecek.
Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 11 puanla 8. sırada.
Rennes (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 10 gol yedi. Ligde 13 puanla 6. sırada.
Juventus, son dönemdeki formuyla dikkat çekmiyor; İtalya Serie A'da 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Avrupa Ligi'nde ise oynadıkları 2 maçı da kazanarak ilerliyorlar. Öte yandan, Rennes, ulusal ligde 7 maçta 4 galibiyet alarak daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca, Avrupa Ligi'nde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile ilerliyorlar.
Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Jeremie Boga (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi), Arman Durmisi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Francisco Conceiçao (Sakat - Omzundan Sakat), Edon Zhegrova (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Daniele Rugani (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Arkadiusz Milik (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Rennes kadrosunda Esteban Lepaul (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova. Rennes kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Esteban Lepaul, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adrien Thomasson.
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