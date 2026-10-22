CANLI | Juventus - Rennes maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
17:00 - 22 Ekim 2026
İtalya Serie A'da Cagliari ile Juventus arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken maçın ardından yaşananlar gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın teknik direktörü Luciano Spalletti ve Fabio Pisacane arasında sözlü tartışma çıktı.
13:00 - 22 Ekim 2026
Celta Vigo, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile karşılaşıyor. Her iki takım da liglerinde farklı form düzeyleri sergileyerek sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Celta Vigo ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, son dakikalarda gelen Randal Kolo-Muani'nin golüyle Juventus 2-1 galip geldi.
05:00 - 22 Ekim 2026
Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i ağırlıyor. Her iki takım da farklı formlarla maça çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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