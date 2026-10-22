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CANLI | Juventus - Rennes maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Juventus - Rennes maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Juventus, 22 Ekim 2026'da Allianz Stadyumu'nda Rennes ile karşılaşacak. Bu kritik maç, iki takım için de Avrupa kupalarındaki hedeflerini belirlemede önemli bir rol oynayacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumAllianz Stadyumu
Juventus Juventus
-
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Rennes Rennes

17:00 - 22 Ekim 2026

İTALYA'DA MAÇ SONU KRİZ! TEKNİK DİREKTÖRLER BİRBİRİNE GİRDİ: 'TOKATLARIM SENİ'

CANLI | Juventus - Rennes maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
İtalya Serie A'da Cagliari ile Juventus arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken maçın ardından yaşananlar gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın teknik direktörü Luciano Spalletti ve Fabio Pisacane arasında sözlü tartışma çıktı.

13:00 - 22 Ekim 2026

CELTA VİGO - JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Juventus - Rennes maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Celta Vigo, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile karşılaşıyor. Her iki takım da liglerinde farklı form düzeyleri sergileyerek sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) CELTA VİGO - JUVENTUS MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Juventus - Rennes maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Celta Vigo ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, son dakikalarda gelen Randal Kolo-Muani'nin golüyle Juventus 2-1 galip geldi.

05:00 - 22 Ekim 2026

JUVENTUS - RENNES MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Juventus - Rennes maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 4
Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i ağırlıyor. Her iki takım da farklı formlarla maça çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus
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