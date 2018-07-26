SPOR

Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş

İTALYA HABERLERİ  | 26.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

KPMG Football Benchmark ekibi, CR7'nin İtalyan devine olan maliyetini inceledi. Juventus, Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon euroyu kasasından çıkardı. İtalyan devi, Real Madrid'e 100 milyon euro öderken, CR7'nin menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon euro verdi. Portekizli yıldızın Juventus'a dört yıllık maliyeti ise 340 milyon euro (1 milyar 893 milyon 256 bin TL)

Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş

KPMG Football Benchmark ekibi, Juventus'un futbol dünyasını sallayan Cristiano Ronaldo transferinin maliyetini inceledi. İtalyan devi, 2009 yılında 94 milyon euroya Manchester United'dan Real Madrid'e imza atan Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon euroyu kasasından çıkardı. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon euro öderken, CR7'nin menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon euro verdi. FIFA Dayanışma Kuruluşları ise bu transferden 5 milyon euro kazandı.

ÖLÜM SİGORTASI YAPILACAK
Cristiano Ronaldo'ya yıllık 30 milyon euro ödeyecek olan İtalyan devinin kasasından vergiler dahil 56 milyon euro çıkacak. Dört yıllık süreçte Portekizli yıldızın siyah-beyazlılara maliyeti ise 340 milyon euro (1 milyar 893 milyon 256 bin TL). Juventus'un 2018-2019 sezonundaki maaş bütçesinin yüzde 21'ini Cristiano Ronaldo oluşturmuş olacak. Ayrıca 33 yaşındaki oyuncuyu bu süreç içinde korumak isteyen Juventus, kaza, ölüm, yaşam ve sakatlık sigortası yaptıracak. İtalyan ekibi, sigorta bedeli olarak da farklı firmalara toplam 5 milyon euro ödeyecek.

''GELİRİ 340 MİLYON EURO'YU GEÇECEK''
Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Endüstriyel futbolda bu rakamların konuşulması çok doğal. Dünya kulüplerinin kazançları çok büyük bir artış içerisinde. Kulüpler, Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncuyu transfer etmek için bu rakamları gözden çıkarmak zorunda. Juventus'un dört yılda 340 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edeceğini düşünüyorum. Ronaldo transferinin hemen ardından Juventus'un forma satışlarından 24 saat içerisinde 8 milyon Euro gibi ciddi bir gelir elde ettiğini dikkate alırsak, bu transfer başarısının sadece saha içinde kalmayacağını gösteriyor'' dedi. (Fanatik)

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
De Laurentis: Koulibaly için 100 milyon Euro'yu reddettikDe Laurentis: Koulibaly için 100 milyon Euro'yu reddettik
Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiasıInter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus real madrid

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Fenerbahçe'den bir bomba daha: Martins İndi...

Fenerbahçe'den bir bomba daha: Martins İndi...

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu!

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Konyaspor, İsmail Köybaşı'nın peşinde

Beşiktaş'a transferini sevgilisi açıkladı

Beşiktaş'a transferini sevgilisi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş

Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş

De Laurentis: Koulibaly için 100 milyon Euro'yu reddettik

De Laurentis: Koulibaly için 100 milyon Euro'yu reddettik

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Parma'ya puan silme cezası

Parma'ya puan silme cezası

En seksi transfer!

En seksi transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.