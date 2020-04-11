SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Juventus'tan efsane eldiven Buffon'a yeni sözleşme

Juventus'tan efsane eldiven Buffon'a yeni sözleşme

İTALYA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:01 | Son Güncelleme

Juventus'un 42 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Buffon, siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme imzalama aşamasında. Futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alan Gianluigi Buffon eldivenlerini asmaya niyetli değil.

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Gianluigi Buffon ile birlikte Giorgio Chiellini'nin de sözleşmesini uzatacak.

Kariyerinde Dünya Kupası dahil birçok başarıya imza atan Buffon, Juventus ile Şampiyonlar Ligi hayaline de ulaşmayı arzuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynayan Buffon henüz bu kupada zafere yaşayamadı.

Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan emektar eldiven bu sezon 7'si Serie A, 3'ü İtalya Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta görev yaptı.

İlk profesyonel maçına 1995'te Parma formasıyla çıkan Gianluigi Buffon kariyerindeki 25. yılını geçiriyor.

(NTV SPOR)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a Gianluigi Buffon juventus

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Fuhuş pazarlığı yasak dinlemedi!

Fuhuş pazarlığı yasak dinlemedi!

Mourinho forvetini arıyor

Mourinho forvetini arıyor

Yıldız futbolcu F.Bahçe'ye transfer oluyor

Yıldız futbolcu F.Bahçe'ye transfer oluyor

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Sergen Yalçın'dan transfer sürprizi

Sergen Yalçın'dan transfer sürprizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Ronaldo'nun koronavirüs testi açıklandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus'tan efsane eldiven Buffon'a yeni sözleşme

Efsane eldiven Buffon'a yeni sözleşme

Zlatan Ibrahimovic corona virüs karantinasını dinlemedi, İsveç'te antrenmana çıktı!

Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!

Cristiano Ronaldo, sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor

Ronaldo sevgilisi ile antrenman yaptı

Roma, Cengiz Ünder'i gönderme planı yapıyor

Cengiz Ünder'le ilgili şok karar

Juventus’ta forma giyen Douglas Costa, ülkesi Brezilya'da yardım malzemesi dağıttı

Yıldız futbolcu öyle bir şey yaptı ki...

Maldini'den haber var! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Koronavirüs sonucu belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.