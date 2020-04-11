Juventus'tan efsane eldiven Buffon'a yeni sözleşme

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Gianluigi Buffon ile birlikte Giorgio Chiellini'nin de sözleşmesini uzatacak.
Kariyerinde Dünya Kupası dahil birçok başarıya imza atan Buffon, Juventus ile Şampiyonlar Ligi hayaline de ulaşmayı arzuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynayan Buffon henüz bu kupada zafere yaşayamadı.
Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan emektar eldiven bu sezon 7'si Serie A, 3'ü İtalya Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta görev yaptı.
İlk profesyonel maçına 1995'te Parma formasıyla çıkan Gianluigi Buffon kariyerindeki 25. yılını geçiriyor.
(NTV SPOR)
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