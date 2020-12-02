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Kabaceviz Mahallesi’nde beton yol sevinci

SAMSUN HABERLERİ  | 02.12.2020 10:24 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz Mahallesi’nde yapılan beton yol çalışmalarını, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yerinde inceledi.Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz Mahallesi’nde uzun yıllardır mahalle sakinlerinin dile getirdiği yol sorunu Çarşamba Belediyesi’nce çözüme kavuşturuldu.

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz Mahallesi’nde yapılan beton yol çalışmalarını, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yerinde inceledi.
Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz Mahallesi’nde uzun yıllardır mahalle sakinlerinin dile getirdiği yol sorunu Çarşamba Belediyesi’nce çözüme kavuşturuldu. 25 kilometrelik beton yol çalışması ile Kabaceviz Mahallesi Orta Mahalle mevkisindeki yol sorunu çözüme kavuşurken, devam eden yol çalışmalarını Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yerinde inceledi.
Mahallelilerle bir süre sohbet eden ve yol çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşların hayat konforlarının artması adına önemli bir gayret içerisinde olduklarını ifade ederek, “2 gündür beton yol çalışması yapılıyor. Alt yapıyı önceden hazırlamıştık zaten. Mahalle halkımıza beton yolla alakalı verdiğimiz sözümüz vardı. Fakat pandemi sürecinden dolayı birkaç aydır gecikme yaşanmasına rağmen yol çalışmalarımıza devam etmeye başladık. Yaklaşık 25 kilometrelik yol çalışması yapacağız. Buranın yol çalışması bittikten sonra sırada Gülören Pazaryeri bölgesi var. Oraya da beton yol çalışması yapacağız. Burada yaşayan insanlarımızın hayat konforlarını arttırılması adına muhtarlarımızla birlikte planlayarak gerçekleştiriyoruz. AK Parti İlçe Başkanımız Taner Özden’le birlikte ziyarete geldik. Rabb’im kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İnsanımız her şeyin en iyisine layık. İmkanlarımız ölçütünde en iyisini insanlarımıza sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Allah hem çalışma arkadaşlarımızdan hem de bizlere güvenip destek veren hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kabaceviz Mahallesi Muhtarı Arslan Kahraman, “Uzun zamandır yapılmasını beklediğimiz yol çalışmalarına Belediye Başkanımız Halit Doğan ve İlçe Başkanımız Taner Özden’le birlikte başlamış olduk. Mahallemiz yokuşlu bir bölgede olduğu için gerçekten bu yol çalışmasına ihtiyacımız vardı. Sağ olsun başkanımız bize destek çıktı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Mahalledeki çocuklar ise beton yol çalışmalarının yapılmasından dolayı yaşadıkları sevinçleri Belediye Başkanı Halit Doğan’a teşekkür ederek paylaştılar.
Başkan Halit Doğan, yaptığı incelemelerin ardından mahalleden ayrıldı.

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