YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kabin basıncı düşen İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Kabin basıncı düşen İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

22.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-Tahran seferini icra eden İran menşeli Ata Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kabin basınç arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Ata Airlines'in TBZ 6620 sefer sayılı Airbus A320-231 tipi yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandıHaliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Siirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldıSiirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldı
Tarsus’ta 25 koyun telef olduTarsus’ta 25 koyun telef oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.