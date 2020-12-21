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Kablo hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 21.12.2020 12:45 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde baz istasyonlarından kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un Yenice Mahallesi’nde 3 farklı baz istasyonunda meydana gelen enerji nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan 18 farklı güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Kablo hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde baz istasyonlarından kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus’un Yenice Mahallesi’nde 3 farklı baz istasyonunda meydana gelen enerji nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan 18 farklı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 44 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerine ulaşan jandarma ekipleri, 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.
Öte yandan Erdemli ilçesi Karayakup Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yürütülen bir başka çalışmada ise bölgede bulanan 14 güvenlik kamerasına ait 76 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu tespit edilen 2 şüpheli, Çeşmeli Mahallesi’nde çaldıkları motosikletle seyir halinde iken yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Kablo hırsızları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı

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