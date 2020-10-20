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Kaçak avlanan 4 kişi drone destekli denetimde yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında havadan drone ile denetimde bulundu.22 Ağustos tarihinde av yasağının kalkması ile av koruma ve kontrol faaliyetlerini sıklaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında havadan drone ile denetimde bulundu.
22 Ağustos tarihinde av yasağının kalkması ile av koruma ve kontrol faaliyetlerini sıklaştıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Didim Kırıkiçi mevkii, Çine ve Karacasu’da gerçekleştirilen denetimlerde yaban hayatının sürekliliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi kapsamında düzenlenen av koruma faaliyetlerinde 122 avcı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı olarak avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye 5 bin 369 TL idari para cezası uygulanırken, bir adet av tüfeği ile usulsüz şekilde avlanan 2 adet kınalı kekliğe ekipler tarafından el konuldu.
“2020’de 587 avcı kontrol edildi”
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız şekilde devam ederken, 2020 yılı içerisinde 587 avcı kontrol edilerek, usulsüz avlanan 57 şahsa toplamda 89 bin 798 TL idari para cezası uygulandığı ve 25 av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.

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