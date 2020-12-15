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Kaçak avlanan şahıslara ceza

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.12.2020 16:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kaçak avlanan avcılara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandı.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile beraber kırsal alanda denetimler gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın avlandığını tespit etti.

Adıyaman’da, kaçak avlanan avcılara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile beraber kırsal alanda denetimler gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şahsın avlandığını tespit etti. Kaçak avcılara göz açtırmayan ekipler, 3 şahsı yakalayarak haklarında cezai işlem uyguladı. Ekipler aynı zamanda şahısların avda kullandıkları 2 adet tüfeğe de el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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