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Kaçak cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak cep telefonlarıyla nargile tütünü ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 otomobil içerisinde 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Malzemelere el konulurken M.A., A.B., ve M.E., isimli 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak cep telefonlarıyla nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 otomobil içerisinde 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken M.A., A.B., ve M.E., isimli 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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