YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Acıgöl ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen A.T., Ö.Ö., İ.Ö., Z.T., A.Ö.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Acıgöl ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Acıgöl ilçesinde kaçak kazı yaparak define aradıkları belirlenen A.T., Ö.Ö., İ.Ö., Z.T., A.Ö. ve K.Ç. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, 1 adet dedektör, 1 adet traktör ve kepçesi, 2 adet kazma, 4 adet kürek, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ve 10 metre halat ele geçirildi. Şüpheli 6 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

Kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
13:00
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Cıhad Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de trafik kazasının tarafları arasındaki sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Nevşehir’de yasadışı yollarla giren 105 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir’de yasadışı yollarla giren 105 kişi sınır dışı edildi

Vali Becel, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Becel, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir’in sıfır atık başarısı

Nevşehir’in sıfır atık başarısı

Nevşehir’de 3 İlçe Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi

Nevşehir’de 3 İlçe Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi

Nevşehir’de 3 İlçe Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi

Nevşehir’de 3 İlçe Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne çevrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.