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Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

SİVAS HABERLERİ  | 27.05.2020 10:46 | Son Güncelleme

-Sivas’a bağlı Kızılkavraz köyünde kaçak kekelik avı yaptığı belirlenen 6 kişiye 10 bin TL para cezası uygulandı.Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine bağlı Kızılkavraz köyünde canlı mühre ile keklik avlandığı ihbarını aldı.

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

-Sivas’a bağlı Kızılkavraz köyünde kaçak kekelik avı yaptığı belirlenen 6 kişiye 10 bin TL para cezası uygulandı.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine bağlı Kızılkavraz köyünde canlı mühre ile keklik avlandığı ihbarını aldı. Olay İl Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 6 kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
Alanda yapılan aramalarda, avda kullanıldığı belirlenen 6 canlı mühre,6 kafes ve 1 tuzak ele geçirildi.

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

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