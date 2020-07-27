YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kaçak kenevir ekenlere gözaltı

Kaçak kenevir ekenlere gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 27.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Malatya’da, kaçak olarak ekilmiş 2 bin 960 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akçadağ İlçesine bağlı Ilıcak Mahallesinde ve Yazıhan İlçesine bağlı Tahtalı Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alındı.Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada toplamda 2 bin 960 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak kenevir ekenlere gözaltı

Malatya’da, kaçak olarak ekilmiş 2 bin 960 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akçadağ İlçesine bağlı Ilıcak Mahallesinde ve Yazıhan İlçesine bağlı Tahtalı Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada toplamda 2 bin 960 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Malatya Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:18
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:21

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tebessüm Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.