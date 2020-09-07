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Kaçak rehberlere denetim

MUĞLA HABERLERİ  | 07.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve TÜRSAB işbirliği ile Marmaris, Akyaka, Dalyan, Gökova, Köyceğiz güzergahlarında, belgeli-belgesiz acenta, belgeli-belgesiz rehberlik faaliyeti denetimi gerçekleştirildi.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Turist Rehberleri Odası (MUTRO), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve TÜRSAB işbirliği ile Marmaris, Akyaka, Dalyan, Gökova, Köyceğiz güzergahlarında, belgeli-belgesiz acenta, belgeli-belgesiz rehberlik faaliyeti denetimi gerçekleştirildi. MUTRO Başkanı Turgay Esen, hem salgına karşı alınan önlemlerin hem de kaçak, izinsiz turların önlenmesi ve kaçak belgesiz rehberlere karşı denetimlerin süreceğini söyledi. Esen; “Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine rağbet gösteren yerli ve yabancı misafirlere hizmet veren rehber ve seyahat acentelerinin yetki belgesi olması gerekiyor. Belgesiz turizm faaliyeti gösteren kişi ve kurumlarla mücadeleyi arttırdık. Profesyonel turist rehberi Türkiye’yi yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak ve en doğru bilgileri aktarabilecek, Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği belgeye sahip kişilerdir" dedi.
Çevre illerdeki kurumlarla da işbirliğine devam edileceği yapılan 4 günlük denetim faaliyetinde 183 turizm aracı denetlendi. Denetimlerde 4 kaçak acentecilik faaliyeti, 7 rehbersiz tur, 4 belgesiz rehberlik tutanağı düzenlendi.

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