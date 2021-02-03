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Kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

03.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, binlerce adet tütün doldurulmuş makaronda ele geçirildi.Olay Sultandağı ilçesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, binlerce adet tütün doldurulmuş makaronda ele geçirildi.
Olay Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri H.Z., S.A. ve H.S.’nin ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinası
15 bin 260 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron 17,90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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