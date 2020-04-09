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Kaçak tıraşa ceza ve mühürleme

KONYA HABERLERİ  | 09.04.2020 14:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde yasağa rağmen müşteri aldığı tespit edilen berber dükkanına ceza yazılarak mühürlendi.Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanının açık olduğu ve kaçak olarak müşteri aldığı ihbarı alındı.

Kaçak tıraşa ceza ve mühürleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde yasağa rağmen müşteri aldığı tespit edilen berber dükkanına ceza yazılarak mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanının açık olduğu ve kaçak olarak müşteri aldığı ihbarı alındı. Dükkanın arkasında bulunan bölümde tıraş yapıldığı ihbarını değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde kalfalık yapan Ö.Ö.’nün Ö.A. isimli şahsı tıraş ettiğinin tespit edilmesi üzerine iş yeri Akşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, iş yeri sahibi L.A. hakkında da adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri sahibi ile kalfasına, her biri için 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ve tıraş olan şahsa da 800 lşıu idari para cezası yazıldı.

Kaçak tıraşa ceza ve mühürleme

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Selcuklu
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Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
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