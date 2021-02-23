Kaçak tütün operasyonunda 3 gözaltı

Eskişehir’de gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere ait ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda ise 160 bin dal makaron, 2 bin 620 dal sarılmış sigara, 148 kilogram tütün, 16 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.



