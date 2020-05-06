Kaçak yapılar bir bir ortadan kaldırılıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaçak yapılar yıkılıyor. Çayyaka Mahallesinde ahşap evin yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.

Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadelede taviz vermiyor. Bu kapsamda kanun dışı tüm yapılarla ilgili incele eleyip sık dokuyan ve denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili özellikle son dönemde çok sayıda yıkım gerçekleştirdi.

Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor. Bu kapsamda İnegöl’e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesinde bulunan kaçak ahşap yapı için Encümenden yıkım kararı çıktı. Ocak ayında alınan karar sonrası kaçak yapıyı yapan vatandaşa 49 m2’lik ahşap evinde yıkılması konusunda tebligat yapılarak süre tanındı. Ancak vatandaşa verilen yasal süre içerisinde yıkımı gerçekleştirmedi. Bunun üzerine İnegöl Belediyesi ekipleri bugün ahşap yapının yıkımını iş makineleriyle yaptı.

