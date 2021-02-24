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KAÇEM’de kadınlar için meslek edinme kursu açılacak

24.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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KAÇEM’de kadınlar için meslek edinme kursu açılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile kadınlara yönelik olarak Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu açılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile kadınlara yönelik olarak Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu açılacak. Kurs sonunda el becerisi kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlama şansı yakalayacak olan kadın kursiyerlere ayrıca günlük 35 TL cep harçlığı verilecek.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından, İŞKUR işbirliğinde Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kursu düzenlenecek.
18-60 yaş aralığındaki dileyen tüm kadınların başvuru yapabilecekleri ve katılımcıların gerçekleştirilecek olan mülakat sonucu belirleneceği kursa katılacak olan kursiyerlere eğitim gördükleri günler baz alınarak günlük 35 TL ücret verilecek ve sağlık sigortaları yatırılacak.
Nevşehir’deki kadınlara el sanatları becerileri kazandırarak, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarının amaçlandığı kursa katılmak isteyen kadınlar başvurularını 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü’ne yapmaları gerekiyor.
KAÇEM’İN 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan atölyelerinde açılacak kursun eğitimleri 2 Mart 2021 tarihinde başlayacak ve 22 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.

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