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Kader Bağları'nın Sevda'sı Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı yapımlar

30.09.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Kader Bağları'nda Sevda karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan dizinin başrol oyuncusunu canlandırıyor. Yapımcılığını Süreç Film üstlendiği Kader Bağları dizisi, 30 Eylül Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizide Ayça Ayşin Turan, Sevda karakterine, Serkan Çayoğlu ise Kerem karakterine hayat veriyor. Peki, Kader Bağları'nın Sevda'sı Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ayça Ayşin Turan, Kader Bağları'nda Sevda rolünü canlandırıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Kader Bağları dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilen sorular araştırılmaya başlandı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar...

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihin'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadeniz'li olan Turan'ın babası Kastamonu'lu, annesi ise Sinop'ludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.

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2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 2021 yılında Star TV'de yayımlanan Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.

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KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

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KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Kader Bağları oyuncuları arasında, Ayça Ayşin Turan (Sevda), Serkan Çayoğlu (Kerem), Mehmet Aykaç (Savaş), Nazlı Bulum (Aliye), Zeynep Köse (Fevziye), Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet), Sanem Babi (Rana), Betül Çobanoğlu (Perihan), Aslı İçözü (Dilber), Alptekin Serdengeçti (Vedat), Tolga İskit (Selim), Betül Çobanoğlu (Perihan), Yusuf Akgün (Halil) gibi isimler yer alıyor.

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