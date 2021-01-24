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Kadıköy Belediyesi’nden esnaf dayanışması

24.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinde zor günler yaşayan, dükkanını açamayan, işsiz kalan Kadıköy esnafına KADIDER, Tarihi Çarşı Derneği, MODADER esnaf dernekleri aracılığıyla gıda kolisi dağıtıldı.Kadıköy Belediyesi, Kadıköy esnafına destek olmak için hazırladığı gıda kolilerini, Kadıköy’de etkinlik gösteren Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, MODA-DER esnaf dernekleri aracılığıyla ulaştırdı.

Pandemi sürecinde zor günler yaşayan, dükkanını açamayan, işsiz kalan Kadıköy esnafına KADIDER, Tarihi Çarşı Derneği, MODADER esnaf dernekleri aracılığıyla gıda kolisi dağıtıldı.
Kadıköy Belediyesi, Kadıköy esnafına destek olmak için hazırladığı gıda kolilerini, Kadıköy’de etkinlik gösteren Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER), Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, MODA-DER esnaf dernekleri aracılığıyla ulaştırdı. Derneklere, işsiz kalan personele ulaştırılması için dayanıklı gıda malzemesi içeren 310 koli dağıtıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından derneklere teslim edilen koliler imza karşılığında dernekler tarafından sahiplerine ulaştırılıyor.
Kadıköy Belediyesi Nisan ayında da yine esnaf dernekleri ile bir araya gelerek, esnafla dayanışma göstermişti. Pandemi sürecinde işsiz kalan, derneklerin belirlediği 300 personele kuru gıda gibi dayanıklı yiyecek malzemeleri bulunan koli dağıtılmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı pandemi sürecinin özellikle esnafı vurduğuna dikkat çekerek ‘Bu süreci ancak dayanışma ile atlatabiliriz. Belediye olarak esnaf derneklerinden gelen taleplere kulak veriyoruz, elimizden geldiğince dayanışma gösteriyoruz. Kadıköy’ü Kadıköy yapan esnafımızın yüzünün güldüğü günler gelecek, bu kötü günler geçene kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz’ dedi.

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