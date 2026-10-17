Kadıköy'de derbi ateşi yandı! Fenerbahçe taraftarından Galatasaray derbisi öncesi olay tezahürat

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken tribünlerde gelecek haftaki Galatasaray derbisinin heyecanı yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son dakikalarında Galatasaray'a yönelik tezahüratlarda bulunurken Mert Hakan Yandaş'a da destek verdi.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN “SAMİ YEN” TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarları, Alanyaspor karşılaşmasının son dakikalarında gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine yönelik tezahüratlarda bulundu. Mücadelenin 90+3. dakikasında tribünlerden, “Sami Yen, Cimbom'a mezar olacak” sloganı yükseldi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında ise sarı-lacivertli taraftarların Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptığı aktarıldı. Derbi öncesinde tribünlerde yaşanan bu anlar, mücadelenin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma sırasında Mert Hakan Yandaş'a da destek verdi. Tribünlerden “Fenerbahçe'nin çocuğu Mert Hakan Yandaş” tezahüratı yapıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SONRADAN GİRDİ, FARK YARATTI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı galibiyette Kerem Aktürkoğlu da öne çıkan isimlerden biri oldu. Mücadeleye sonradan dahil olan milli futbolcu, 71. dakikada attığı golün yanı sıra yaptığı asistle de skora katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde goller 40. dakikada Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Muriqi'den geldi. Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesinde moral kazandı.

GÖZLER GALATASARAY DERBİSİNDE

Alanyaspor karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Fenerbahçe'de gözler gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına çevrildi. Sarı-lacivertli tribünlerin karşılaşma boyunca ve özellikle son dakikalarda verdiği mesajlar, derbi öncesindeki rekabetin atmosferini şimdiden hareketlendirdi.