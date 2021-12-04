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Kadıköy'de 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

04.12.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 10 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Göztepe Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın birinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerince muayene edildi.

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izlerken birbirilerini sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken binanın üst katlarının da dumandan etkilendiği görüldü.

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