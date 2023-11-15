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Kadıköy’de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ağır yaralı

15.11.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de alkollü sürücünün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki bir araca ve seyir halindeki ticari taksiye çarptı. Kazada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kadıköy’de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ağır yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fener Kalamış Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ömer Cenk Koç hakimiyetindeki 34 TP 8107 plakalı araç süratle seyir halindeyken, sürücüsünün alkollü oluşundan ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki B.B. hakimiyetindeki 34 TGL 89 plakalı ticari taksiye, ardından da park halindeki 34 AGU 799 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kaldırıma çıkarken, park halindeki araç ise yaklaşık 20 metre sürüklenerek ters döndü. Kazada ticari taksi şoförü B.B. ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise BMW sürücüsü Ömer Cenk Koç’a alkol testi yaptı. 0.55 promil alkollü çıkan sürücüyü polis ekipleri karakola götürürken olayla ilgili de inceleme başlattı.

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