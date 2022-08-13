Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de birlikte yaşadığı ve iş yeri işlettiği kadını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde faaliyet yürüten kafede bir şüphelinin silah kullandığı bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, söz konusu yerde yaptığı kontrolde, Mihriban A'nın (63) birlikte yaşadığı, aynı zamanda aynı iş yerini işlettikleri Hakan A. (63) tarafından silahla vurulduğunu ve şüphelinin olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Mihriban A'nın, müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan A'yı Bostancı'da gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı silah, sakladığı yerde ele geçirildi.

Sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu tespit edilen ve "silahla kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayın, taraflar arasında çıkan kıskançlık tartışması yüzünden meydana geldiği öne sürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz