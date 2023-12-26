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Kadıköy’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

26.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de hatalı şerit değiştiren motosiklete seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kadıköy’de otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 KG 8487 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken, hatalı şerit değiştiren ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GFM 991 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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