YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy'de sürücü, bariyerlere çarpıp devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

Kadıköy'de sürücü, bariyerlere çarpıp devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

14.12.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de D-100 Karayolunda bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin alkollü olduğu belirlenen sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kadıköy'de sürücü, bariyerlere çarpıp devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

Kadıköy'de D-100 Karayolu Göztepe mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan Ulaş Can Ç. yönetimindeki 34 CRS 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak ters döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kaza yapan otomobildeki sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulaş Can Ç'nin 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Kaza yapan aracın, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldüFatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüBalıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Rize’de ata tohum seferberliğiRize’de ata tohum seferberliği
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Kadıköy

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:14
Öğle
13:04
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.