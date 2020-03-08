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Kadın basketbolcular, öğrenciler için karşı karşıya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 08.03.2020 22:19 | Son Güncelleme

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel maçta karşılaştı - "Bir Mimoza da Sen Yetiştir" sloganıyla düzenlenen maçtan elde edilen gelir, üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, öğrenciler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel maçta karşılaştı.

Edip Buran Spor Salonu'nda "Bir Mimoza da Sen Yetiştir" sloganıyla oynanan maç öncesinde iki takımın oyuncuları, kadın taraftarlara karanfil verdi.

Maç boyunca üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, rakibini 107-79 yendi.

- Elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir günde taraftarlara seyir keyfi yüksek maç izlettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Centilmence bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Adalıoğlu, "Güzel bir maç oldu. Maçtan elde edilen gelir üniversitede okuyan kadınlara burs olarak verilecek. Sosyal sorumluluk taşıyan bu etkinlikte yer aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

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İmsak
05:37
Sabah
06:55
Öğle
12:57
İkindi
16:14
Akşam
18:49
Yatsı
20:03

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akmert Eczanesi
Merkez
Annem Eczanesi
Merkez
Baturay Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Gülfidan Eczanesi
Merkez
Kerim Eczanesi
Merkez
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