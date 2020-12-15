Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de 17 Aralık'ta başlayacak 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın milli sporcular, hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Ece Yağmur Yavuz, antrenörler eşliğinde Mersin Cimnastik Salonu'nda hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Özgür Gümüşlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu kampından sonra Mersin'e gelerek antrenmanlara başladıklarını söyledi.

Şampiyonada istedikleri sonucu almak istediklerini dile getiren Gümüşlü, "Buraya hedefsiz gelmedik. İlk önce final hedefliyoruz. Sonra madalya almak istiyoruz. Hedefimiz ilk 3. Biz iyi yarışıp, güzel sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Dilara Yurtdaş ise güzel bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirterek,"Ülkemizde bu şampiyonanın yapılmasından dolayı gurur duyuyoruz. Takım olarak final istiyoruz. Şansımız var. Bunun için savaşacağız." ifadelerini kulllandı.

