YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.12.2020 18:14 | Son Güncelleme

Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de 17 Aralık'ta başlayacak 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın milli sporcular, hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Ece Yağmur Yavuz, antrenörler eşliğinde Mersin Cimnastik Salonu'nda hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Özgür Gümüşlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu kampından sonra Mersin'e gelerek antrenmanlara başladıklarını söyledi.

Şampiyonada istedikleri sonucu almak istediklerini dile getiren Gümüşlü, "Buraya hedefsiz gelmedik. İlk önce final hedefliyoruz. Sonra madalya almak istiyoruz. Hedefimiz ilk 3. Biz iyi yarışıp, güzel sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Dilara Yurtdaş ise güzel bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirterek,"Ülkemizde bu şampiyonanın yapılmasından dolayı gurur duyuyoruz. Takım olarak final istiyoruz. Şansımız var. Bunun için savaşacağız." ifadelerini kulllandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin Namaz Vakitleri 15 Aralık Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:42
İkindi
15:13
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Salı

Dostlar Eczanesi
Akdeniz
Gülfidan Eczanesi
Akdeniz
Yeni Eczanesi
Akdeniz
Babil Eczanesi
Mezitli
Mezıtlı Eczanesi
Mezitli
Sıla Eczanesi
Toroslar
Soyhan Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.