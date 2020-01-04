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  4. Kadın'dan ayrılan Sahra Şaş, Zemheri dizisinde hangi rolde oynayacak?

Kadın'dan ayrılan Sahra Şaş, Zemheri dizisinde hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 04.01.2020 03:02 | Son Güncelleme

Kadın dizisindeki Berşan karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Sahra Şaş'ın yeni dizisi belli oldu. Sahra Şaş, Show TV'de ekrana gelecek Zemheri dizisinde, Sevda karakterini canlandıracak.

Kadın'dan ayrılan Sahra Şaş, Zemheri dizisinde hangi rolde oynayacak?

Yönetmenliğini Hilal Saral'ın, yapımcılığını Ay Yapım üstlendiği, başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Caner Cindoruk, Zerrin Tekindor, Şebnem Dönmez, Hakan Taşkıran, Nihal Koldaş, Lila Gürmen, Aleyna Özgeçen, Müfit Kayacan ve Eylül Kandemir'in yer aldığı 'Zemheri'ye son olarak Kadın dizisinde rol alan Sahra Şaş dahil oldu.

Güzel oyuncu Sahra Şaş, Zemheri dizisinde Sevda karakterine hayat verecek.

ZEMHERİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İkiliyle birlikte Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’, aşk ve adaleti sorgulatacağı güçlü hikayesiyle yakında Show TV’de ekranlara gelecek.
Zemheri (3)

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin heyecan yaratan ilk tanıtımı yayınlandı. Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan dizi, izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek.

Zemheri (4)

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