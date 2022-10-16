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Kadın Futbol Süper Ligi

16.10.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 2022-2023 sezonu, A ve B gruplarında yapılan maçlarla başladı

İSTANBUL (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, A ve B gruplarında yapılan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0

ALG Spor-Hatayspor: 3-3

- B Grubu

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4

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