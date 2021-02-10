Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi

Malatya’da bir grup kadın girişimci, Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın desteği ile üretim yapabilmek amacıyla çalışmalara start verdi.

Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile girişimci kadın Nimet Yıldırım önderliğinde Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Salonu’nda bir araya gelen kadın girişimciler, hayvansal ürünlerin pazarlanması noktasında koyun keçi yünü ve kılının değerlendirilmesi ve bu alanda kadın girişimcilerin kooperatif kurması adına çalışmalar başlatılması için istişare toplantısı düzenlendi. Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, “ Bugün burada özellikle koyun keçi yapağısı, yani yünü ve kılı ile yatak yorgan yapımı konusunda istişare etmek için bir araya geldik. Amatör bir şekilde yıllardır girişimcilik ruhunu gerçekleştiren Nimet Yıldırım ve arkadaşları ile birlikte platform olarak toplanmış bulunmaktayız. Tabi burada asıl amacımız, yün ürünleri ile ilgili bir çalışma yapan bu arkadaşlarımıza kooperatif kurup ürünlerin pazarlanması ile ilgili kalkınma kooperatifi kurulması konusunda yardımcı olmaktır. Burada tabi yıllardır, üreticilerimizin, çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin yünlerini kırkımdan sonra telef ettiklerini yaktıklarını biliyoruz. Bu anlamda üretici ve çiftçiye katkı sunmak, hem de bu ablalarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmak anlamında bugün burada toplandık. Asıl amaç doğal olan yün yatakların tekrardan günümüzde kullanımının yaygınlaştırılması açısından profesyonel anlamda nasıl yapılabilir ve kooperatifleşmesi dışında piyasaya yansıması, yetiştiricilerin yünlerinin değerlendirilmesi açısından da önemli bir proje olacağını ümit ediyorum” dedi.

Kadın Girişimci Temsilcisi Nimet Yıldırım da, doğal yorgan ile ilgili çalışma yapılması için bir araya gelindiğini belirterek, “Uzun yıllar, hanımların evlerindeki yün yataklarının temizliği ve yeniden yapılması noktasında yün yatak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için amatör olarak çalışıyorduk. Bu anlamda Tarım Platformu ve Birlik Başkanımız ihsan Akın’ın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda var olan potansiyelimizi daha profesyonelce bir çalışma yürütebilmek adına kooperatif kurmak için neler yapabiliriz diye bir araya geldik. Projemizi nasıl hayata geçirebiliriz, hangi kurum kuruluşlardan destek alabiliriz gibi konularda görüşmek için birlik binasında toplandık” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, üretime katkı sağlayacak kooperatifin kurulması ve desteklenmesi noktasında gerekli yerlerden destek beklediklerini vurgulayıp, kadın girişimcilere sürekli destek veren İhsan Akın ve ekibine teşekkür etti.



