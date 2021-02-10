YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi

Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi

10.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi

Malatya’da bir grup kadın girişimci, Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın desteği ile üretim yapabilmek amacıyla çalışmalara start verdi.Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile girişimci kadın Nimet Yıldırım önderliğinde Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Salonu’nda bir araya gelen kadın girişimciler, hayvansal ürünlerin pazarlanması noktasında koyun keçi yünü ve kılının değerlendirilmesi ve bu alanda kadın girişimcilerin kooperatif kurması adına çalışmalar başlatılması için istişare toplantısı düzenlendi.

Malatya’da bir grup kadın girişimci, Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın desteği ile üretim yapabilmek amacıyla çalışmalara start verdi.
Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile girişimci kadın Nimet Yıldırım önderliğinde Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Salonu’nda bir araya gelen kadın girişimciler, hayvansal ürünlerin pazarlanması noktasında koyun keçi yünü ve kılının değerlendirilmesi ve bu alanda kadın girişimcilerin kooperatif kurması adına çalışmalar başlatılması için istişare toplantısı düzenlendi. Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, “ Bugün burada özellikle koyun keçi yapağısı, yani yünü ve kılı ile yatak yorgan yapımı konusunda istişare etmek için bir araya geldik. Amatör bir şekilde yıllardır girişimcilik ruhunu gerçekleştiren Nimet Yıldırım ve arkadaşları ile birlikte platform olarak toplanmış bulunmaktayız. Tabi burada asıl amacımız, yün ürünleri ile ilgili bir çalışma yapan bu arkadaşlarımıza kooperatif kurup ürünlerin pazarlanması ile ilgili kalkınma kooperatifi kurulması konusunda yardımcı olmaktır. Burada tabi yıllardır, üreticilerimizin, çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin yünlerini kırkımdan sonra telef ettiklerini yaktıklarını biliyoruz. Bu anlamda üretici ve çiftçiye katkı sunmak, hem de bu ablalarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmak anlamında bugün burada toplandık. Asıl amaç doğal olan yün yatakların tekrardan günümüzde kullanımının yaygınlaştırılması açısından profesyonel anlamda nasıl yapılabilir ve kooperatifleşmesi dışında piyasaya yansıması, yetiştiricilerin yünlerinin değerlendirilmesi açısından da önemli bir proje olacağını ümit ediyorum” dedi.
Kadın Girişimci Temsilcisi Nimet Yıldırım da, doğal yorgan ile ilgili çalışma yapılması için bir araya gelindiğini belirterek, “Uzun yıllar, hanımların evlerindeki yün yataklarının temizliği ve yeniden yapılması noktasında yün yatak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için amatör olarak çalışıyorduk. Bu anlamda Tarım Platformu ve Birlik Başkanımız ihsan Akın’ın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda var olan potansiyelimizi daha profesyonelce bir çalışma yürütebilmek adına kooperatif kurmak için neler yapabiliriz diye bir araya geldik. Projemizi nasıl hayata geçirebiliriz, hangi kurum kuruluşlardan destek alabiliriz gibi konularda görüşmek için birlik binasında toplandık” ifadelerini kullandı.
Yıldırım, üretime katkı sağlayacak kooperatifin kurulması ve desteklenmesi noktasında gerekli yerlerden destek beklediklerini vurgulayıp, kadın girişimcilere sürekli destek veren İhsan Akın ve ekibine teşekkür etti.

Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Ebru Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor

Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor

İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor

Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor

Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım

Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım

Doğanşehir’de kan bağış rekoru kırıldı

Doğanşehir’de kan bağış rekoru kırıldı

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Herkesin önce anne ve babaları gözlerinin önüne gelsin ve ona göre tedbirlerini alsınlar"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.