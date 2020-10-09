Kadın kooperatifi hibe almaya hak kazandı

Merkezefendi Belediyesi ortaklığı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açılan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığınca başlatılan KOOP-DES Hibe Programı’na sunduğu Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Besin ve Uygun Paketleme projesi ile hibe almaya hak kazandı.

Kadın Girişim Üretimi ve İşletme Kooperatifi, hibe kapsamında Merkezefendi Kadın Kooperatifi’ne üç adet meyve-sebze kurutma makinesi, iki adet vakumlama makinesi ve teçhizat desteği sağlanacak. Makineler ile hem mevsimi olan hem de mevsimi geçen doğal, sağlıklı kuru meyve ve sebze üretimi yapılacak. Üretilen ve paketlenen doğal ürünlerin satışı hem paket servis hem de internet üzerinden yapılabilecek. Merkezefendi Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ayrıca, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın kooperatiflere yönelik çağrıya çıktığı proje programına da hazırlık yapıyor.

“Doğru yolda olduğumuzu tescilledik”

Kadınlara güvenmenin son derece önemli ve doğru olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi’nin destekleri ile kurulan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan KOOP-DES Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazandık. Böylelikle kooperatifimize kuru meyve ve sebze üretimi sağlayacak makineler hibe edilecek. Meyve ve sebzelerin zamanı dışında da tüketilmesini sağlayacağız.