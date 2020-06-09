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Kadın pazarcılara korona virüs testi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yeni tip korona virüs salgınına karşı örnek bir çalışmaya imza attı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yeni tip korona virüs salgınına karşı örnek bir çalışmaya imza attı. Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı olan Bağlar Belediyesine bağlı kadın semt pazarında çalışan kadın esnaf, korona virüs testinden geçirildi.
AK Partili Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede önemli bir çalışmaya daha imza attı. İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran Bağlar Belediyesi, kadın semt pazarı esnafı için yeni tip korona virüs testleri uygulanması için destek istedi. İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekip, kadın semt pazarında çalışan kadınlara test işlemleri uyguladı.Uygulamadan memnun kalan kadın esnaflar, örnek çalışmadan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.
Başkan Beyoğlu da vatandaşların alışveriş yaptığı semt pazarlarının insan sağlığı için taşıdığı riske dikkat çekerek, “Semt pazarları insan sirkülasyonu en fazla yaşanan yerlerdir. Bu yüzden İl Sağlık Müdürlüğüne test için destek talebinde bulunduk. Talebimizi yerine getiren İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin’e teşekkür ediyorum. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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