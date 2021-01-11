Kadın üretim kooperatifi 1,5 milyon maske üretti

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren “Emek Atölyeleri” pandemi döneminin sürdüğü 2020 yılı boyunca 320 bini çocuklar için olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin maske üreterek rekor kırdı. Medikal kumaştan dikilen maskeler, Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ve Güvercin Masa ekiplerince kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyelerinde gönüllü olarak çalışan 50 kadın vatandaşların tıbbi maske ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Emek Atölyeleri’nde Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan 1 üç katlı otomatik cerrahi maske makinesi, 6 dikiş makinesi, 1 nakış makinesi ve 1 overlok makinesi aracılığıyla 2020 yılı içerisinde 320 bini çocuklar için olmak üzere 1 milyon 500 bin maske dikildi. Kuşadası Belediyesi ise koronavirüs salgını ile mücadelede çok önemli bir yer tutan ve kamusal alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maske ihtiyacını gidermek amacıyla Emek Atölyelerinde üretilen maskeleri kentin farklı noktalarında ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

Emek Atölyelerinde tıbbi maske dikiminin yanı sıra hediyelik eşya ve tekstil ürünleri üretmek için de hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda atölyelerde gönüllü olarak çalışan 50 kadın çanta, ayakkabı, terlik, kıyafet ve ev tekstili ürünlerinin dikimi için kolları sıvadı. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Dağlı, numune ürünlerin hazırlandığını belirerek seri üretime kısa sürede geçeceklerini ifade etti.

"Tekstil ürünleri geri dönüştürülecek"

S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Dağlı, “Kooperatifimizin faaliyete geçişinin hemen ardından ülkemizde korona virüs pandemisi başladı. Bizler de tüm gücümüzü kentimizin maske ihtiyacını gidermek için kullandık. Çatımız altında gönüllü olarak çalışan 50 kadın arkadaşımız pandemi sürecince 1 milyon 500 binin üzerinde maske üretti. Üretilen maskeler Kuşadası Belediyesi tarafından kentimizin farklı noktalarında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak tıbbi maske dikiminin haricinde farklı ürünler hazırlamaya karar verdik. Önceliği ise hediyelik eşya, kıyafet, ayakkabı ve ev tekstili gibi ürünlere verdik. Bu ürünleri kullanılmış tekstil ürünlerinden geri dönüştürerek hazırlayacağız. Bu nedenle kentimizin 75 farklı noktasına vatandaşlarımızın kullanılmış tekstil ürünlerini atabilmeleri için kumbaralar yerleştirdik. Seri olarak üreteceğimiz ürünlerin malzeme teminini bu şekilde sağlayacağız. Böylece geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı da hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar bizlere verdikleri destekten dolayı Kuşadası Belediyesi ve Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederiz” dedi.



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