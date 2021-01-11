YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kadın üretim kooperatifi 1,5 milyon maske üretti

Kadın üretim kooperatifi 1,5 milyon maske üretti

11.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren “Emek Atölyeleri” pandemi döneminin sürdüğü 2020 yılı boyunca 320 bini çocuklar için olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin maske üreterek rekor kırdı.

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren “Emek Atölyeleri” pandemi döneminin sürdüğü 2020 yılı boyunca 320 bini çocuklar için olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin maske üreterek rekor kırdı. Medikal kumaştan dikilen maskeler, Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ve Güvercin Masa ekiplerince kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.
Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyelerinde gönüllü olarak çalışan 50 kadın vatandaşların tıbbi maske ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Emek Atölyeleri’nde Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan 1 üç katlı otomatik cerrahi maske makinesi, 6 dikiş makinesi, 1 nakış makinesi ve 1 overlok makinesi aracılığıyla 2020 yılı içerisinde 320 bini çocuklar için olmak üzere 1 milyon 500 bin maske dikildi. Kuşadası Belediyesi ise koronavirüs salgını ile mücadelede çok önemli bir yer tutan ve kamusal alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maske ihtiyacını gidermek amacıyla Emek Atölyelerinde üretilen maskeleri kentin farklı noktalarında ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.
Emek Atölyelerinde tıbbi maske dikiminin yanı sıra hediyelik eşya ve tekstil ürünleri üretmek için de hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda atölyelerde gönüllü olarak çalışan 50 kadın çanta, ayakkabı, terlik, kıyafet ve ev tekstili ürünlerinin dikimi için kolları sıvadı. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Dağlı, numune ürünlerin hazırlandığını belirerek seri üretime kısa sürede geçeceklerini ifade etti.
"Tekstil ürünleri geri dönüştürülecek"
S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Dağlı, “Kooperatifimizin faaliyete geçişinin hemen ardından ülkemizde korona virüs pandemisi başladı. Bizler de tüm gücümüzü kentimizin maske ihtiyacını gidermek için kullandık. Çatımız altında gönüllü olarak çalışan 50 kadın arkadaşımız pandemi sürecince 1 milyon 500 binin üzerinde maske üretti. Üretilen maskeler Kuşadası Belediyesi tarafından kentimizin farklı noktalarında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak tıbbi maske dikiminin haricinde farklı ürünler hazırlamaya karar verdik. Önceliği ise hediyelik eşya, kıyafet, ayakkabı ve ev tekstili gibi ürünlere verdik. Bu ürünleri kullanılmış tekstil ürünlerinden geri dönüştürerek hazırlayacağız. Bu nedenle kentimizin 75 farklı noktasına vatandaşlarımızın kullanılmış tekstil ürünlerini atabilmeleri için kumbaralar yerleştirdik. Seri olarak üreteceğimiz ürünlerin malzeme teminini bu şekilde sağlayacağız. Böylece geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı da hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar bizlere verdikleri destekten dolayı Kuşadası Belediyesi ve Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Cengız Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Ticari taksi içindeki şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Ticari taksi içindeki şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Kuşadası’nda 2.6 büyüklüğünde deprem

Kuşadası’nda 2.6 büyüklüğünde deprem

Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı

Kuryenin elektrikli bisikletini çalan şüpheli tutuklandı

ADÜ Rektörü Aldemir , “Gazeteciler çok önemli bir kamu hizmetini yerine getiriyor”

ADÜ Rektörü Aldemir , “Gazeteciler çok önemli bir kamu hizmetini yerine getiriyor”

Silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Başkan Kaplan’ın, İdareciler Günü mesajı

Başkan Kaplan’ın, İdareciler Günü mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.