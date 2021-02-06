Kadın ve Çocuk Akademileri’nden “Psikoloji Seminerleri”

Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri’nin düzenlediği Psikoloji Seminerleri’nin ilki, “Çocuklarda Güvenli Bağlanma” konusuyla başladı. Çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte psikolog Damla Dedeoğlu, bağlanma davranışları ve güvenli bağlanmayı güçlendiren davranışları katılımcılarla paylaştı.

Nilüfer Belediyesi’nin kadınların sosyal hayatın içinde daha aktif rol almalarını sağlamak, çeşitli beceriler kazanarak çalışma yaşamına dahil etmek, sosyal ve hukuksal haklar konusunda bilgilendirmek ve çocukların bilişsel gelişimine, eğitimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın ve Çocuk Akademileri, daha önce yüz yüze gerçekleştirdiği etkinliklerin bir bölümünü pandemi nedeniyle dijital ortama taşıdı.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Akademileri, bu kez Psikoloji Seminerleri dizisi başlattı. Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nden psikolog Damla Dedeoğlu’nun katıldığı ilk seminerin konusu, “Çocuklarda Güvenli Bağlanma” oldu. Dedeoğlu, bağlanma davranışları ile güvenli bağlanmayı güçlendiren davranışları katılımcılarla paylaştı.

Bebeklerin ve çocukların, kendilerini güvende hissetmeleri için yabancı bir insan gördüğünde ağlama, annelerinin arkasına saklanma gibi davranışlar sergilediğini belirten psikolog Damla Dedeoğlu, bağlanma alışkanlığının, çocuklarda büyüme sürecine yardımcı olan bir davranış olduğunu dile getirdi. İlk bağın çok önemli olduğunu ifade eden Dedeoğlu, güvenli ve güvensiz olmak üzere iki tür bağlanma davranışının olduğunu söyledi. Dedeoğlu, “İnsan dünyaya geldiği zaman diğer canlılara göre uzun bir süre bakıma muhtaç durumdadır. Hayatta kalabilmemiz için bizi güvende tutabilecek, bize bakabilecek ve besleyebilecek birine ihtiyaç duyarız. Bağlanma alışkanlığı davranışı, insana tamamen bağlanıp, onunla büyüme sürecini geçirebilmemiz için yardımcı olan bir şey. İlk kiminle bağ kurduysak, o bağ kurma tarzı diğer insanlarla kuracağımız bağı da belirliyor” dedi.

Güvenli bağlanmayı güçlendiren davranışları da katılımcılarla paylaşan psikolog Damla Dedeoğlu, ten temasının en önemli etken olduğunu vurguladı. Dedeoğlu, “Bağlanma konusunda ten teması çok önemli. Beslenme, bir yavru için öncelikli bağlanma sebebi olmayabilir. Öncelikli bağlanma sebebi ilk dokunuştur” diye konuştu. Psikolog Damla Dedeoğlu, çocuklarla oyun oynamanın, şefkatli iletişimin ve pozitif disiplinin de güvenli bağlanmayı güçlendiren davranışlardan biri olduğuna dikkat çekti. Dedeoğlu, seminerde katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademileri’nin düzenlediği Psikoloji Seminerleri, “Çocukların ve Ergenlerin Ekran Kullanım Alışkanlıkları” konusuyla devam edecek. Psikoloji Seminerleri’ne katılmak isteyenlerin, 452 78 71 ya da 482 30 03 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırması gerekiyor.



